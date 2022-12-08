ولي عهد البحرين يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم بقصر الرفاع بالعاصمة البحرينية المنامة، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها للبحرين لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الموقعة سابقًا بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية.

ونوه سموه بما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة، وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من مستوى متقدم للتكامل بين المملكتين الشقيقتين ووضع وتنفيذ المرئيات التي تسهم في تقوية منظومة التعاون الثنائي لاسيما ما يتصل بالشؤون الإسلامية.

وأكد أن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية علاقات راسخة تشهد على الدوام نموا يستند إلى إرث تاريخي قائم على الأخوة والترابط وتحظى بكامل الدعم والرعاية من قيادة البلدين، منوها بمستوى التعاون الثنائي والحرص المشترك على مواصلة تعزيزه بما يسهم في نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، نقل الدكتور آل الشيخ تحيات القيادة الرشيدة لسمو ولي العهد البحرين وتمنياتهم للبحرين قيادة وشعبا مزيدًا من التقدم والازدهار والرقي، منوهاً بالنهضة والتطور الذي تشهده البحرين الشقيقة في مختلف المجالات.

كما تم خلال اللقاء، استعراض جهود البلدين الشقيقين في تعزيز ونشر قيم الوسطية والتسامح والتعايش وتأكيد أهمية التمسك بها كثوابت كونها من الركائز الرئيسة التي تسهم دوما في تحقيق الخير والسلام للجميع، والدور المؤثر والرئيس للمملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.