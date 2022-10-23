ولي العهد يبحث مع رئيس الجزائر فرص التعاون وسبل تطويرها

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بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون فرص التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، استعرضا فيه أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا فيه فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

تأتي المباحثات الهاتفية بين ولي العهد ورئيس الجزائر بعد أيام من قرار مجموعة “أوبك بلس” بخفض الإنتاج النفطي قرابة مليوني برميل يوميا، مما أثار “غضب” الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اعتبرت القرار سياسيا.

إلا أن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب وصف قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بأنه “تاريخي وممتاز”، ويصب في خانة استقرار الأسواق، فيما عبر الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي للقرار.