ولي عهد الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

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استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق.

ونقل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ولسمو ولي عهد دولة الكويت، كما نقل سموه رسالة شفوية من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وقد حمّل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

كما حضره من الجانب الكويتي، معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك، ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ومدير مكتب سمو ولي العهد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.