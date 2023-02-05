ولي عهد الكويت يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

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استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور معالي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت.

ونقل سموه في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن ناصر، مساعد مدير إدارة دول شبه الجزيرة العربية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.