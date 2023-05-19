ولي عهد الكويت يشكر القيادة إثر حضوره قمة جدة

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أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، عن أعمق مشاعر الشكر وأصدق معاني الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما والوفد المرافق خلال حضوره اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مؤكداً أن ذلك نابع من السجايا المعبرة عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة ووشائج المودة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد سموه، في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بالجهد المتواصل والعمل الدؤوب والتنظيم الدقيق والترتيبات المتميزة التي وفرتها المملكة لجميع الوفود المشاركة؛ ممَّا كان له كبير الأثر لوصول القمة إلى مراتب النجاح، مؤكداً الدور المحوري البارز للمملكة والمكانة الرفيعة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، آملاً أن تسهم النتائج الإيجابية للقمة من توصيات وقرارات في تعزيز آليات العمل العربي المشترك ودعم التضامن العربي في ظل الأزمات والتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة.

وسأل سموه الله تعالى أن يحيط خادم الحرمين الشريفين بكريم عنايته ويمده بعونه وتوفيقه لمواصلة قيادة المملكة وشعبها على دروب العزة والرفعة، وبموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لسمو ولي العهد، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.