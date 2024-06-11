ولي عهد دولة الكويت يبعث رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين

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أعرب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، عن شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، إثر اختتام زيارته للمملكة.

وقال سموه في رسالة بعثها لخادم الحرمين الشريفين: “يطيب لنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد زيارتنا الرسمية، أن نعرب لمقامكم الكريم عن أصدق عبارات الشكر وأعمق معاني الامتنان؛ لما حظينا به والوفد المرافق من حسن وفادة وحفاوة استقبال وكرم ضيافة، عبرت عما يربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية وأواصر حميمة ووشائج قربى تجمع بينهما جيلاً بعد جيل”.

وأضاف : “أود أن أعبر عن بالغ اعتزازنا بالعلاقة المتميزة مع الشقيقة الكبرى، مؤكداً حرصنا على المضي قدماً في ترسيخ وتطوير التعاون معها في كافة المجالات والميادين، بما يلبي تطلبات شعبينا الشقيقين، ويحقق لهما المزيد من الرخاء والرقي والازدهار، نحو مستقبل زاهر في ظل التحديات التي تمر بها منطقتنا والعالم بأسره”.

وسأل سمو ولي عهد دولة الكويت الله العلي القدير، أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد، وأن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في ظل قيادته الحكيمة مزيداً من التقدم والرفعة والمنعة.