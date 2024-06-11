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ولي عهد دولة الكويت يغادر جدة

11 يونيو 2024 - 5:18 مساءً

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غادر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت اليوم، جدة.

 

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وكان في وداع سموه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير الكويت لدى المملكة، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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11 يونيو 2024 - 5:18 مساءً
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