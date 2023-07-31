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وول ستريت تتجه لتحقيق مكاسب شهرية وسط آمال في تفادي الركود

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 31 يوليو 2023 - 6:59 مساءً

المناطق_الرياض

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على صعود طفيف اليوم الاثنين وتتجه لإنهاء يوليو تموز مرتفعة بفضل أرباح الشركات والآمال في تراجع طفيف لنمو الاقتصاد الأمريكي المتين مع تفادي الركود، في حين يغذي تباطؤ التضخم الرهانات على وقف رفع سعر الفائدة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 6.68 نقطة أو 0.46 بالمئة عند الفتح إلى 35465.97 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.59 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 4584.82 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 21.24 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 14337.90 نقطة عند الفتح.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 31 يوليو 2023 - 6:59 مساءً
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