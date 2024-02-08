ويب 2024 في (كاوست) يسلّط الضوء على المستقبل الرقمي وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي

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نظمت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم، برنامج الإثراء الشتوي (ويب) لعام 2024 الذي حمل عنوان “المغامرة الرقمية – رحلة إلى المستقبل” بمشاركة وحضور كبيرين تجاوز أكثر من 1000 مشارك ومشاركة وذلك لمناقشة تعلم برمجيات تعليم الآلة (ML) والذكاء الاصطناعي (AI).

وقدم المتحدثون من قادة الفكر، محاضرات عن التغييرات الجذرية القادمة على الحياة والمعيشة، نتيجة لهذه التقنيات الثورية وتقنية تعليم الآلة والذكاء الاصطناعي وظهور الحوسبة الكمية وتطوير الروبوتات المستقلة وتأثيرها في الاقتصادات المستدامة، والتغييرات الثقافية التي سيجلبها العصر الرقمي الجديد.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت خلال كلمته في ويب 2024، على كيفية استثمار المملكة العربية السعودية في هذه الرياضة من خلال الأكاديميات والتدريب والمسابقات والبنية التحتية لرفع مكانة المملكة على الساحة العالمية.

من جانبه أوضح أستاذ معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) كارلوس راتي أحد المتحدثين الرئيسيين لبرنامج (ويب)، كيف سيستفيد تصميم المدن الذكية من دراسة بيانات الهواتف المحمولة التي تم جمعها في الوقت الفعلي لسنوات طويلة، إضافةً إلى ذلك شهد برنامج (ويب) لهذا العام بعض المحاضرات المؤثرة والملهمة.