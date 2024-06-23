ويتكر يسحق أليسكروف بأقل من دقيقتين في أول نزال لـ UFC ضمن “موسم الرياض”

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في أول نزال بالمملكة العربية السعودية لـ UFC، وبحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، سحق المصنف الثالث في UFC الأسترالي روبيرت ويتكر خصمه الروسي إكرام أليسكروف بالضربة القاضية بعد مرور أقل من دقيقتين من بداية النزال الذي جمعهما على “أوكتاجون المملكة أرينا” في العاصمة السعودية الرياض ضمن “موسم الرياض”.

وفي تصريح له بعد النزال مباشرة قال ويتكر: “أنا أخطر مقاتل في الوزن المتوسط في العالم سأنازل أي شخص في أي وقت مرة أخرى، وسبق أن قلت أن معظم المنافسين لم يكن ليقبلوا هذا النزال، رفعت يدي فوراً وقلت أعطوه لي”.

وكانت النزالات قد انطلقت بمواجهة جمعت شياو لونغ من الصين وتشانغ هو لي من كوريا الجنوبية نجح فيها الثاني بالفوز بقرار “انقسام الحكام”، وحافظ محمد جادجياسولوف من البحرين على سجله الخالي من الهزائم بفوزٍ حققه أمام البرازيلي بريندسون ريبيرو في وزن خفيف الثقيل (Light heavyweight)، وفي وزن بانتام (Bantamweight) واصل كانغ كيونغ هو من كوريا الجنوبية سلسلة هزائمه حينما واجه معين جافوروف من طاجيكستان الذي فاز بقرار “إجماع الحكام” بعد أن سدد له عدة ضربات حاسمة في الثواني العشر الأخيرة ليعود إلى بلاده مظفراً بالفوز.

وشهد نزال الروسي رينات فخرالدينوف والدنماركي نيكولاس دالبي في وزن الويلتريويت (welterweight)، دخول كلا المتباريين بحماسة شديدة انتهت بقرار “انقسام الحكام” لصالح فخرالدينوف.

أما وفي وزن الريشة (featherweight) فسجل البرازيلي فيليب ليما أولى خطواته في عالم UFC بعد أن استسلم خصمه الطاجيكي محمد نعيموف.

كما حقق نصرت حقبراست من المغرب فوزه الرابع على التوالي بعد أن هزم جاريد جوردون من الولايات المتحدة الأمريكية في وزن الخفيف (Lightweight)، بقرار “انقسام الحكام”.

وحقق السويسري فولكان أوزديمير فوزاً سهلاً بالضربة القاضية من الجولة الأولى أمام البرازيلي جوني ووكر و في وزن ثقيل الخفيف (Light heavyweight).

وفي نزال مليء بحماس الجمهور سجل الروسي شارا ماجوميدوف أول فوز له بالضربة القاضية محافظاً على سجله الخالي من الهزائم في UFC، عندما هزم جويلتون لوترباخ من ألمانيا، وذلك في وزن المتوسط (Middleweight).

وفي نزال أمريكي جمع كيلفن غاستيلوم مع مواطنه دانييل رودريغيز في نزال وزن الوسط (Welterweight)، سيطر غاستيلوم على مجريات النزال ما منحه قرار “إجماع الحكام”.

وفي نزالٍ شهد حذراً في جولتيه الأوليين بين الروسيين سيرجي بافلوفيتش وألكسندر فولكوف في وزن الثقيل (heavyweight)، نجح فولكوف في انتزاع قرار “إجماع الحكام”، بعد أن سيطر في الجولة الأخيرة، حيث سالت الدماء بشكل واضح من بافلوفيتش الذي أنهك بسببها.