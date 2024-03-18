ويل سميث: أحب الحياة في السعودية.. وأنتمي لثقافة الصحراء

تفاصيل لافتة كشفها الفنان ونجم السينما العالمية الأميركي، ويل سميث، أخيراً عبر بودكاست “big time” حول العلاقة التي تربطه في السعودية، إذ روى بأن زيارته للمملكة أخيراً تعد الثالثة، معبراً عن محبته للبلاد، فضلاً عن شعوره العميق في الانتماء لها، لافتاً إلى أن كل زيارة يقررها إلى السعودية يكتشف حينها أنها تصبح أفضل من أي وقت مضى.

ويقول: إن أول زيارة لي للسعودية كانت إلى مدينة جدة، وبعدئذ انتقلنا لنيوم، لنتجول هناك، وبعدئذ حضرت إلى الرياض في زيارتي الثانية، فأنا أحظى بفرصة لافتة لأن أتجول في هذه البلاد وفقا لـ “العربية”. ويضيف سميث: “إنني أشعر بالانتماء إلى الشرق الأوسط بشكل عام، كلما أشرقت الشمس، أعتقد أنني كنت مارد المصباح السحري في حياة سابقة، لذلك أصحبت أحب الحياة هنا في السعودية”، لافتاً إلى شعوره بانتماء داخلي إلى ثقافة الصحراء والحياة فيها. أخبار قد تهمك فرايبورج ينفصل عن مدربه شترايخ بعد 12 عاما مع الفريق

أكثر من 1100 طالب وطالبة بجامعة طيبة يقدمون خدمات تطوعية للمصلين بالمسجد النبوي في رمضان وأبدى ويل سميث عبر بودكاست big time محبته تجاه المطبخ السعودي تحديداً، قائلاً: زرت العديد من الأماكن والمطاعم المختلفة، تذوقت فيها الطعام السعودي، ليمازحه بعدئذ في سياق الحلقة مقدم البرنامج الإعلامي عمرو أديب، معززاً فضول رغبته في اكتشاف المطبخ بدعوته إلى تناول “الكبسة والجريش”، بصفتهما طبقين سعوديين شهيرين، ليبدي سميث الترحيب في الفكرة، قائلاً: الليلة تعد الليلة الكبرى للأكل السعودي. وتنتج الهيئة العامة للترفية بودكاست big time ويعرض على شاشة MBC1، يستضيف ألمع نجوم الوطن العربي والعالم إذ يتناقشون عبره ويكشفون أسرارهم وحكاياتهم.