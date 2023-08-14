يارن كلاود تسارع الجهود بين القطاع الخاص و العام نحو إدارة مستدامة للأملاك العقارية وفق منظومات تقنية حديثة

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صرح المهندس/ يحيى شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة يارن كلاود الشركة السعودية المتخصصة في الحلول التقنية المبتكرة لإدارة المرافق والأملاك العقارية قائلا:

” نرحب بالقرار الهام بإنشاء الشركة السعودية لإدارة الاملاك إحدى شركات صندوق الإستثمارات العامة لتعزيز الفعالية التشغيلية للأملاك العقارية وإطالة عمرها الإفتراضي. و قد جاء هذا الاعلان في وقت هام ومحوري يساهم في دعم جهود القطاع الخاص والعام في تطوير ادارة المرافق و الاملاك لدى القطاع العقاري مسيرة التحول الرقمي لقطاع ادارة المرافق و الاملاك في المملكة و الذي يصب في نفس اهدافنا حيث صممنا جميع حلولنا بصورة تنسجم مع رؤية المملكة 2030 ، كما حرصنا على أن يكون هدفنا منصبا على تزويد مدراء الأملاك والمنشآت العقارية بأحدث الوسائل الإدارية والتكنولوجيا الحديثة وإطلاعهم على الممارسات القائمة على البيانات، وصولا في النهاية إلى قطاع عقاري فعال ومستدام ومترابط رقميا. ”

واضاف شاهين: في ظل التطور المستمر الذي تشهده المملكة، اخذت شركة يارن كلاود على عاتقها دعم تطور هذا القطاع من خلال تزويد مدراء الأملاك العقارية بالأدوات وأساليب الإدارة الحديثة للأملاك العقارية، مع تعزيز الممارسات المستدامة في هذا القطاع الواعد. وعلاوة على ما تقدم، تلعب شركة يارن كلاود دورا غير مباشر وحيوي في دفع الجهود الحكومية الرامية لاستكشاف آفاق القطاع العقاري وصولا في النهاية إلى تنويع القاعدة الإقتصادية للمملكة العربية السعودية.

وتقوم رؤية المملكة 2030 على العمل لإقامة مجتمع نابض بالحياة واقتصاد منتعش وناهض من خلال التركيز على التحول الرقمي في جميع القطاعات. ورفع جودة الحياة في تلك الأملاك والتركيز على النمو المستدام ضمن الوحدات العقارية والتجارية والسكنية…

وقد جددت شركة يارن كلاود – التزامها بالعمل وفق رؤية المملكة 2030، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة لخدمة القطاع العقاري والتجاري، وبالصورة التي تتحقق معها هذه الرؤية وأهدافها على صعيد التطور الرقمي وتنويع النشاط الإقتصادي وتعزيز النمو في جميع المجالات.

و تعتبر يارن كلاود أسلوب عملها وحلولها المبتكرة التي تحاكي التحول الرقمي منظومة متكاملة تحقق تطلعات المملكة في تحقيق الاهداف لتطوير إدارة المرافق و الاملاك العقارية وفق احدث النظم العالمية التقنية المبتكرة.

و طبقا لتقديرات إتحاد إدارة المنشآت العقارية في الشرق الأوسط، فإن سوق إدارة الأملاك العقارية في المملكة العربية السعودية تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار أمريكي اي ما يربو على 70 مليار ريال سعودي، كما أن زيادة الإستثمارات التي خصصت لقطاع الإنشاءات لعبت دورا كبيرا في اتساع حجم سوق إدارة الأملاك العقارية بصورة كبيرة في المملكة.

وتشير نفس التقديرات إلى أن حوالي 31% من السوق حاليا يحصل على خدماته من خارج القطاع، مما يؤكد على الإمكانات والفرص التي يتيحها هذا القطاع، وهو أمر يتسق مع التزام شركة يارن كلاود فيما يتعلق بتعزيز التطور والاستدامة في قطاع إدارة الأملاك العقارية في المملكة بشكل عام.

جدير بالذكر أن منصة شركة يارن كلاود الشاملة لإدارة الأملاك العقارية تقوم على مجموعة من الميزات الفنية التي تدعم عمليات التشغيل والإدارة والصيانة ذات المستوى العالي، وفي إطار من تعزيز العلاقة بين مدير المنشأة العقارية والمستأجر وتقديم اقتراحات وآراء تساعد في اتخاذ القرارات، كل ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الرقمية المتكاملة التي تبسط العمليات التشغيلية وتوزع الموارد وعناصر العمل الأساسية بصورة تجعل إدارة المنشأة العقارية أكثر سهولة وفعالية وإسهاما في تطوير القطاع وجعله رافدا هاما في إنجاح رؤية المملكة 2030.

شركة يارن كلاود تكنولوجيز – والتي عرفت سابقا بشركة منزل إكسبريس – هي عبارة عن شركة سعودية تتخذ من العاصمة السعودية مقرا لها، وذات سجل حافل بالمشاريع الناجحة وخبرات تمتد لثماني سنوات اكتسبتها من خلال عملها في السوق المحلية. تركز نجاح الشركة في قدرتها على الخفض الكبير في التكاليف التشغيلية وتحقيق معدلات إيرادات عالية ومستقرة في ظل ظروف غير مواتية وصعبة مرت بها الأسواق العقارية محليا وعالميا. واستنادا إلى هذه الخبرة، ركزت الشركة اهتمامها على طرح حلول وتقنيات متميزة على صعيد إدارة المنشآت العقارية السكنية والتجارية وتعزيز الفعالية التشغيلية والوضع الريعي لها. ومن أهم الحلول التي قدمتها الشركة هي ” حل يارن كلاود ” والمخصص بالدرجة الأولى لملاك ومدراء الوحدات العقارية الراغبين بتقديم خدمات موثوقة وأدوات تكنولوجية عالية المستوى لعملائهم.