يانيس أنتيتوكونمبو للهلال: تعاقدوا معي

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وصلت أنباء مفاوضات نادي الهلال مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مواقع وكالات الأنباء والصحف العالمية والتواصل الاجتماعي، حتى تفاعل عدد من نجوم كرة السلة العالميين حول خبر المفاوضات، كان أبرزهم يانيس أنتيتوكونمبو، والذي تلقى تفاعل كبير كبير جدا من رواد مواقع التواصل ومن كيليان مبابي ونادي الهلال.

حيث كتب نجم كرة السلة الأميركية يانيس أنتيتوكونمبو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الهلال يُمكنك أن تأخذني، إنني أبدو مثل كيليان مبابي»، ووضع صورته مع التغريدة التي شهدت تفاعلاً كبيراً، حيث بلغت مشاهداتها 60 مليوناً و808 آلاف إعجاب حتى اقتبس النجم مبابي التغريدة، وعلق بضحكات عليها.

ورد نادي الهلال بحسابه الإنجليزي على تغريدة يانيس بعد ساعات “نُرحب بك للانضمام إلينا كمعجب”.

يذكر أن الهلال حصل على إذن من باريس سان جيرمان للتفاوض مع كيليان مبابي عقب تقدمه الاثنين بعرض مكتوب إلى نادي الباريسي.

وقد استبعد سان جيرمان عن الجولة الآسيوية، وقرر بيعه هذا الصيف بعدما رفض اللاعب تفعيل بند تمديد عقده لعامين إضافيين.