يايسله: فخور بـ”لاعبي الأهلي”

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات وصالح جماهيره بالفوز على ضيفه الرياض بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء “الأحد” ضِمن الجولة 12 من منافسات دوري روشن السعودي.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي عبد المباراة: “لدي مبادئ ولعبنا بذات النهج بمختلف الأسماء، فيرمينيو تعرض لكدمة في المواجهة الأخيرة وقدّم دعماً كبيراً للاعبين من مقاعد الاحتياط”.

وأضاف: “رياض محرز لاعب موهوب ومرن سواءً في اللعب بالطرف أو العمق، ونحن نريد الاستفادة منه قدر الإمكان”.

وتابع حديثه، قائلاً: “من أمنياتي أن يكون الدعم متبادلاً دائماً بيننا وبين الجمهور، فالمشجعون هم وقودنا الدائم وتحدث التقلبات أحيانا في كرة القدم”، مضيفًا: “نحن نعمل كفريق على ألا نستقبل أهداف، كل يوم نعمل على ذلك، هذا الأمر لا يتعلق بالمدافعين فقط بل على كامل المجموعة”.