يتجسس سراَ.. تحذيرات من تطبيق لتسجيل الشاشة لمستخدمي أندرويد

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كشف تقرير جديد لشركة “ESET” للأمن المعلوماتي عن تورط تطبيق iRecorder لتسجيل الشاشة في التجسس سراً على مستخدمي أندرويد، وذلك بعد إضافة برمجية خبيثة له بعد عام واحد من إطلاقه على متجر “جوجل بلاي”.

وأوضح التقرير أن البرمجية المُضافة للتطبيق تسمح بتحميل دقيقة من الصوت المحيط خلسةً من ميكروفون الجهاز كل 15 دقيقة، بالإضافة إلى استخراج المستندات وصفحات الويب وملفات الوسائط من هاتف المستخدم.

وأضاف أن هذه البرمجية تنتمي للبرمجيات الخبيثة من نوع Remote Access Trojan والتي تُعرف اختصاراً باسم RAT وهي تتيح للمخترق التحكم بجهاز الضحية عن بُعد.