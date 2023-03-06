يتوفر في الطماطم والبطيخ.. 5 فوائد ذهبية لـ”الليكوبين”

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كشف باحثون وأطباء عن وجود 5 فوائد صحية هامة جدا لمادة الليكوبين، المعروفة أيضا باسم الكاروتين، وهي المسؤولة عن اللون الوردي أو الأحمر للأطعمة، مثل الطماطم والبطيخ والفلفل الأحمر الحلو.

وأضافوا أن تلك المادة تحسن صحة العظام وتعمل كمضاد قوي للأكسدة التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض ومنها أمراض القلب، كما تساهم في علاج العقم لدى الرجال.

ووفق ما نقله موقع “only my health” المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية، عن باحثين وأطباء فإن فوائد الليكوبين هي كالتالي:-