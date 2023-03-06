يتوفر في الطماطم والبطيخ.. 5 فوائد ذهبية لـ”الليكوبين”

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كشف باحثون وأطباء عن وجود 5 فوائد صحية هامة جدا لمادة الليكوبين، المعروفة أيضا باسم الكاروتين، وهي المسؤولة عن اللون الوردي أو الأحمر للأطعمة، مثل الطماطم والبطيخ والفلفل الأحمر الحلو.
وأضافوا أن تلك المادة تحسن صحة العظام وتعمل كمضاد قوي للأكسدة التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض ومنها أمراض القلب، كما تساهم في علاج العقم لدى الرجال.
ووفق ما نقله موقع “only my health” المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية، عن باحثين وأطباء فإن فوائد الليكوبين هي كالتالي:-
1.صحة العظام: قال الباحثون إن هناك أدلة متزايدة على أن الليكوبين يمكن أن يساعد على الحفاظ على قوة العظام، حيث اكتشفوا أن تلك المادة تغير نشاط العديد من الجينات التي تدعم كثافة العظام، مما يعطي العظام قوة.
2. صحة القلب والأوعية الدموية: بحسب الباحثين، تدعم الخصائص المضادة للأكسدة في الليكوبين صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
3. علاج العقم: ثبت أن الليكوبين يزيد من عدد الحيوانات المنوية بنسبة تصل إلى 70%، كما قد تساعد صفات الليكوبين المضادة للأكسدة على تحسين جودة الحيوانات المنوية، كما أن تلك المادة الكيميائية تقلل من فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا.
4. تأخير شيخوخة الجلد: أشار الباحثون إلى أن الليكوبين يساعد على إبطاء الشيخوخة الطبيعية وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، إذ أثبتت دراسة أن الكاروتينات الموجودة في كل من الجلد والبلازما هي الليكوبين وبيتا كاروتين، وهو ما يفسر سبب استخدامها بشكل شائع في منتجات العناية بالبشرة.
5. يساعد على شفاء حروق الشمس: أظهر الليكوبين في الدراسات قدرته على الحماية من الاحمرار السطحي للجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، كما أن الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة التي تكون فعالة في إزالة الجذور الحرة.