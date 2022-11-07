يحدث للأطفال والحوامل.. ماهـو اضطراب “بيكا” ؟

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية بأن متلازمة بيكا هي عبارة عن اضطراب غذائي يجعل المصاب به يتناول مواد لا تحتوي على أيّة قيمة غذائية، ويحدث هذا الاضطراب في أغلب الأحيان عند الأطفال والنساء الحوامل وعادة ما يكون مؤقتاً، وتحدث هذه المتلازمة أيضًا عند الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية كونهم غير مدركين للأشياء وخاصة ذوي اضطراب التوحد حيث تكثر لديهم هذه المتلازمة بأكل الطعام غير الصالح، وغالبًا ما يكون أكثر حدة ويستمر طويلاً لدى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة في النمو ومن الممكن أن تكون عواقبها مهددة للحياة.