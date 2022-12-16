يدخل «غينيس» كأقصر رجل في العالم

المناطق_الرياض

كشفت غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم، من دبي عن هويّة أقصر رجل في العالم وهو الإيراني أفشين إسماعيل قادرزاده بعمر 20 عاماً بحسب ما تم توثيقه يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 بطول يعادل 65.24 سم (2 قدم و 1.68 إنش).

ولد أفشين في إيران وقد حطّم الرقم القياسي السابق لـ إدوارد نينو هرنانديز الذي ولد في 10 مايو 1986 في بوغوتا الكولومبية ويبلغ طوله 72.1 سم بحسب ما تم توثيقه يوم 29 فبراير عام 2020.

وحضر فعاليات توثيق الرقم القياسي مدير تحرير غينيس للأرقام القياسية «كريج جلينداي»، والمحكّم المعتمد كنزي الدفراوي بمشاركة الدكتورة بيندو ديفاراجان الطبيب العام في مجموعة الأهلية الطبية. وتم رصد القياسات ثلاث مرات خلال يوم واحد لتحديد المعدّل النهائي للطول بشكل دقيق.

من جهته قال مدير تحرير غينيس للأرقام القياسية «كريج جلينداي»: «كان لي شرف لقاء آفشين وعائلته للتأكد من هويّة أقصر رجل بالغ في العالم بطول يعادل 65.24 سم محطّماً الرقم السابق بفارق شاسع وإضافة اسمه ضمن قائمة الأقصر عبر التاريخ. إن هذا الرقم القياسي الأيقوني هو واحد من الأرقام المتعلقة بالجسد البشري وهي لحظة ستشكل نقطة فارقة في تاريخ حياة هذا الرجل الفتيّ. وبالنظر إلى حماسه خلال زيارته هذه إلى دبي، فإنه يبدو مستعداً للغاية للاستمتاع بحياة الشهرة التي ستلاحقه منذ الآن. وقد استطاع خلال هذه الزيارة تحقيق أحد أحلامه بزيارة برج خليفة، البرج الأطول على سطح الأرض».