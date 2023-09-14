“يد الداخلية” تطال “رقيبين” روجا “مخدرات”

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طالت يد الجهات المختصة بوزارة الداخلية؛ موظفان يعملان بأحد القطاعات الأمنية، دخلا مع 3 أجانب مخالفين للأنظمة وأمن الحدود، في عمليات لترويج المخدرات، في العاصمة الرياض.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، بأن المتورطين وهما؛ الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني، اتخذوا مع المخالفين 3 أحياء بمدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم 74.6 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت الوزارة، على أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل مَن تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كائنًا من كان، متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية لاستهداف أمنها وشبابها بتهريب المخدرات إلى أراضيها وترويجها فيها.

https://x.com/MOISaudiArabia/status/1702371115371204633?s=20