“يسرقون بيوت الله”.. مدرسة عالمية “تختلس” الكهرباء والمياه من المسجد المجاور لها بالرياض

رصدت الفرق الميدانية لإدارة حماية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية قيام مدرسة عالمية بالتعدي على المسجد المجاور لها.

فقد كشفت قناة “الإخبارية” في تقرير ببرنامج “الراصد”، عن مدرسة عالمية في الرياض “تختلس” الكهرباء والمياه من المسجد المجاور لها.

ونشر برنامج “الراصد” تقريرا بعنوان: “في تعد على بيوت الله.. مدرسة عالمية في الرياض “تختلس” الكهرباء والمياه من المسجد المجاور لها”، أوضح فيه أن الفرق الميدانية لإدارة حماية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استطاعت أن ترصد تفاوتا في قيمة فاتورة كهرباء المسجد، لتقوم بجولة ميدانية وترصد التعدي على عداد الكهرباء.

وتمكنت الجولة الميدانية من كشف اعتداء المدرسة على مياه المسجد بأنبوب ممتد من خزان المسجد يصب في خزان المدرسة التي لا تمتلك عدادا للمياه، بينما تسدد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فواتير المياه والكهرباء كاملة.

وأثار هذا السلوك غضبا لدى النشطاء على مواقع التواصل، حيث استغربوا تصرف هذه المدرسة وطالبوا بإلحاق أشد العقوبات فيها، كما أثنى البعض على جهود وزارة الأوقاف.