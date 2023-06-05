يصل سعرها لـ3 آلاف دولار.. “أبل” تستعد لطرح سماعات “الواقع المختلط”

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تستعد شركة “أبل” لطرح سماعات تُعرف باسم “الواقع المختلط” الذي يمزج العالم الخارجي والافتراضي، وسط توقعات بطرحها بسعر باهظ يصل إلى 3 آلاف دولار.

وأوضحت تقارير إعلامية أن سعرها الباهظ ناجم عن وجود مكونات دقيقة ومتطورة دخلت في صناعة السماعات، التي ستكون الأكثر تقدماً في السوق.

وتراهن “أبل” على تحقيق مبيعات كبيرة لهذه السماعات؛ لأنها ستكون حكراً على شريحة من الزبائن تستطيع الدفع.

ومن المقرر الإعلان عن السماعات الجديدة، غدًا (الإثنين) ولكنها ستكون جاهزة في الأسواق بحلول مارس 2024.

وتأتي السماعات مزودة بشاشات عرض دقيقة للغاية، ويصل سطوعها إلى 5 آلاف وحدة “نيتس”، وستكون شاشتا الـ”أوليد” الموجودتان في السماعتين بدقة 8k، الأمر الذي سيتيح استجابة سريعة.

وسيجري شحن السماعات عبر جهاز لا يقل عنها تطوراً، وستكون لها رقاقتان تضمنان أن تظل قادرة على العمل لوحدها، من دون أن تكون مصحوبة بجهاز آخر.

ومن حيث التصميم، فالمتوقع أن تكون شبيهة بسماعات “AirPods Max” مصحوبة بساعة “أبل”، في حين ستكون مصنعة من الألومنيوم مع ملمس رطب حتى يكون الجهازان قابلين للارتداء بشكل مريح، وسيتم تزويدها بمستشعرات دقيقة حتى تكون قادرة على معرفة ما يقوم به المستخدم.

وستستخدم السماعات مستشعرات ثلاثية الأبعاد حتى تعرف المكان الذي توجد فيه يدا المستخدم أو أي شيء آخر، كما تستطيع معرفة أشياء كثيرة عن الشخص الذي يرتديها.