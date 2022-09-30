يصيب بالسكتة القلبية.. اكتشاف بروتين قاتل للشباب

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كشف التحالف العلمي الألماني، الذي ضم مؤسسة القلب والجمعية الألمانية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وجمعيات ومنظمات أخرى، أن البروتين الدهني (أ)، هو عامل خطر جديد نسبيًا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبالإضافة إلى مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، يأتي البروتين الدهني (أ) ليمثل سببا في الإصابة بنوبات القلب المفاجئة، ولاسيما عند الشباب.

خطر جديد

من جانبه، أوضح د. توماس فويغتليندر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القلب الألمانية أن الأمر ينطبق بشكل خاص على النساء والرجال الأصغر سنًا، الذين ليس لديهم أي عوامل خطر تقليدية.

مشيرًا إلى أنه عند علاج المرضى الذين يعانون من خلل في دهون الدم، يجب على الأطباء أيضًا مراقبة مستويات البروتين الدهني (أ) كعامل خطر “جديد نسبيًا”، حسب “القبس”.