يضبط السكر ويقلل أمراض القلب.. فوائد مذهلة لطعام الفقراء “الحمص”

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أجمع خبراء صحة على الفوائد العديدة لتناول “الحمص” الذي يعد طعاماً شعبياً في أغلب مناطق العالم، لما له من قدرة عجيبة على الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة.

ويعتبر الحمص من المصادر النباتية للبروتين، إلى جانب احتوائه على ألياف وعناصر مغذية أخرى مثل الحديد والفولات والفوسفور والمنغنيز فيه، وهو ما يجعله غنياً بالفيتامينات خاصة “بي 6”.

ولفت الخبراء وفقاً لموقع “هيلث لاين”، إلى أن مكونات الحمص تزيد فيه نسبة الكربوهيدرات لذا فإنه يُساعد على الشعور بالشبع، كما يساهم في ضبط السكر بالدم لأن الألياف الموجودة فيه تقلل من امتصاص الكربوهيدرات.

ويزيد الحمص من إنتاج البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مع حماية الجسم من اضطرابات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان، بالإضافة إلى تحسين وظائف الدماغ بفضل احتوائه على مادة الكولين.