يعالج آلام المعدة.. علماء يابانيون يبتكرون مكملاً غذائيًا من الفطر

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ابتكر باحثون يابانيون، مكملاً غذائيًا جديدًا من الفطر يمكنه الوقاية من آلام المعدة.

والمكمل الغذائي الجديد جرى ابتكاره من فطر Aspergillus oryzae الذي ينمو في تربة غنية بالكبريتات الحديدية ويمتصها.