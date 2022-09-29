يعاني من الاكتئاب.. رونالدو يطلب مساعدة عالم نفس

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو،يعاني من الاكتئاب وأنه قرر طلب المساعدة من أحد أشهر علماء النفس في وقت يعاني فيه من فترة صعبة في حياته المهنية.

وبنقل موقع “الحرة” عن الصحيفة تأكيدها أن رونالدو قرر طلب المساعدة المهنية، على الرغم من أنه يعتبر من مشاهير الإنترنت، وقد لجأ بحسب الصحيفة، إلى جوردان بيترسون، و هو عالم نفس سريري بارع نشر أبحاثا في أعرق المجلات الطبية في جميع أنحاء العالم.

وكشف جوردان أن كريستيانو تلقى العلاج وبدا في حالة أفضل بكثير بعد اجتماعه معه.

وقال الخبير النفسي “لقد واجه بعض المشاكل في حياته قبل بضعة أشهر وأرسل له صديق بعض مقاطع الفيديو الخاصة بي، وقال إنه شاهدها. ثم قرأ أحد كتبي ووجده مفيدا، أراد التحدث. ذهبت إلى منزله وتحدثنا لمدة ساعتين تقريبا. أراني جميع معداته للبقاء في حالة ممتازة، وتحدثنا عن شركاته. تحدثنا في الغالب عما يريده في المستقبل وبعض العقبات التي يواجهها”.

وقال الخبير إن رونالدو يعاني من الاكتئاب وقرر طلب المساعدة المهنية.

ومنذ بداية مسيرته الاحترافية في العام 2002، كان المهاجم البالغ 37 عاما معتادا على قضم دقائق اللعب بلا كلل وتسجيل أهداف لا تحصى، لكنه بات الآن راضخا لوضعه الجديد كبديل في “الشياطين الحمر”.

ومن بين المباريات العشر التي لعبها مانشستر يونايتد خلال موسم 2022-2023، شارك الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية، ثلاث مرات أساسيا فقط. وبدلا منه، يفضّل مدرّب الفريق الهولندي إريك تن هاغ إشراك الدولي الإنكليزي ماركوس راشفورد.