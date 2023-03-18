يفتت حصوات الكلى.. 6 فوائد صحية للقرع المُر (الحنظل)

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يُعرف القرع المُر بعدة أسماء مثل الحنظل والكمثرى البلسمية والخيار الكوري، وهو نبات عشبي حولي زاحف تشبه ثماره الكوسا أو الخيار ولكنه يبرز على سطحها الخارجي نتوءات كثيرة وتتميز بمذاقها المر.

“محاربة السكري”: يحتوي على 3 مواد كيميائية تمنع وتقي من مرض السكري، وهي التشارانتي والفيسين والليستين والتي تعمل على تقليل مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

“تفتيت حصوات الكلى”: تعمل المواد الطبيعية الموجودة في هذا النبات على تقليل الأحماض المسؤولة عن تكوّن الحصوات داخل الكلى والحالب، كما يُعتبر حلاً فعالاً لتفتيت تلك الحصوات.

“تقليل مستويات الكوليسترول”: يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الكلى والجسم، إلى جانب دوره في إذابة الدهون الثلاثية المتراكمة التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

“محاربة سرطان البنكرياس”: يعمل على تثبيط إفراز الغلوكوز في الجسم وبالتالي الحفاظ على صحة البنكرياس، ومنع تكوّن الخلايا السرطانية والجذور الحرة به.