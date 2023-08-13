يقتل زوجته في بثٍّ مباشر على «إنستغرام»

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أطلق رجل من البوسنة والهرسك النار على زوجته السابقة وأرداها قتيلة في بثٍّ مباشر على تطبيق «إنستغرام». وأطلق النار على رجلين آخرين وقتلهما ثم انتحر؛ حسبما أفاد مكتب المدعي العام المحلي وتقارير إعلامية.

وأطلق الرجل النار، أيضاً، على شرطي ورجل آخر وامرأة في أماكن مختلفة في بلدة جراداتشاك الصغيرة (شمالي البلاد) إذ كان يمارس رياضة كمال الأجسام لاعباً ومدرباً وصاحب صالة صغيرة للياقة البدنية. وأكد مكتب المدعي العام في مدينة توزلا (عاصمة المنطقة) أن القتيلين الآخرين هما أب وابنه البالغ.

ونقلت بوابة (راديو سراييفو دوت بي إيه) الإخبارية، عن الشرطة في توزلا القول «إن الرجل (35 عاماً) بعد سلسلة إطلاق النار تلك، أطلق النار على نفسه من مسدسه عندما حاولت الشرطة اعتقاله».