يقتل 25 ألفًا في بريطانيا كل عام.. 15 علامة تُنذرك بالالتهاب الرئوي!

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يصادف تاريخ 12 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي السنوي الثالث للالتهاب الرئوي، وهو حالة التهاب يصيب الرئة ويؤثر بشكل أساسي، على الحويصلات الهوائية.

ومع قدوم الشتاء، يستعد العالم لمواجهة الأمراض والأوبئة التنفسية؛ حيث تبدأ جودة الهواء في التدهور، ويشهد الناس طبقة سميكة من الجسيمات العالقة التي تؤدي إلى ارتفاع عدد المرضى الذين يؤمون المستشفيات ويشكون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

وقد كشفت بيانات جديدة أن عدد الأشخاص الذين يموتون من الالتهاب الرئوي في المملكة المتحدة أكثر منه في أي مكان آخر في أوروبا؛ لذلك يحث الخبراء البريطانيون الناس على توخي الحذر من أي علامات تحذير محتملة من أجل منع الأمراض الخطيرة المؤدية إلى الموت.

والالتهاب الرئوي هو تورم في أنسجة إحدى الرئتين أو كلتيهما، وغالبًا ما ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروس؛ وفقًا لما ذكرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS).

ووجدت البيانات التي تم تحليلها بواسطة المؤسسة الخيرية Asthma + Lung UK، أن أكثر من 25 ألف شخص يموتون كل عام بسبب الالتهاب الرئوي في المملكة المتحدة؛ وهو معدل وفيات يتجاوز جميع الدول الأوروبية الأخرى.

وقالت سارة وولنو، المديرة التنفيذية للجمعية الخيرية: “صحة الرئة ليست جيدة بما يكفي، ويجب علينا أن نعمل بشكل أفضل لحماية الناس من التهابات الصدر التي تهدد حياتهم، مثل الالتهاب الرئوي”؛ وفق “روسيا اليوم”.

وفي حين أن كبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه الحالة؛ فقد حذرت المؤسسة الخيرية من أنها قد تكون مهددة للحياة في أي عمر. وهذا التهديد يشمل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية، بما في ذلك الربو الحاد والتليف الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

وحثت “وولنو” على ضرورة الحصول على لقاح الالتهاب الرئوي قائلة إنه “يمكن أن ينقذ حياتك”، وعادة ما يحدث الالتهاب الرئوي بسبب عدوى بكتيرية أو فيروس، مثل الإنفلونزا، وبدرجة أقل بسبب بعض الأدوية وغيرها من الحالات المرضية مثل أمراض المناعة الذاتية، ويتسبب الالتهاب الرئوي في تضخم الأنسجة في إحدى الرئتين أو كلتيهما أو التهابها.

وبينما تتشابه أعراض الالتهاب الرئوي مع أمراض أخرى، مثل التهاب الصدر؛ إلا أنها يمكن أن تتفاقم في غضون 24 ساعة، أو خلال فترة تدريجية، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)؛ ولذلك يجب معرفة العلامات التحذيرية المميزة لهذه الحالة، وعدم تجاهلها، وهي: (سعال جاف أو بلغمي، تنفس سريع، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، حمى، تعرق ورعشة، فقدان للشهية، ضربات قلب سريعة، سعال مع دم، صداع، تعب، قيء وغثيان، صفير، ألم عضلي، ارتباك).