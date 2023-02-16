يقتل 90% من المرضى.. العالم قد يُفاجأ بمرض غير قابل للعلاج!

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عقدت منظمة الصحة العالمية، (الثلاثاء)، اجتماعاً عاجلاً بشأن فايروس ماربورغ، المعروف بـ«المرض الفتاك»، الذي يقتل نحو 90% من المصابين به.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن المنظمة جمعت خبراء الصحة من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل تطوير لقاحات أو علاجات لفايروس ماربورغ.

وأضافت أن الاجتماع عقد في ظل مخاوف وتحذيرات متزايدة من أن «العالم قد يفاجأ بالمرض غير القابل للعلاج».

وذكر أعضاء اتحاد لقاحات فايروس ماربورغ (MARVAC) أن «الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تصبح اللقاحات والعلاجات الفعالة متاحة».

يأتي ذلك فيما أعلنت غينيا الاستوائية أول تفشٍّ لماربورغ بها، بعد وفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص في إقليم كي نتيم.

وذكرت منظمة الصحة العالمية «المزيد من التحقيقات جارية. تم نشر فرق متقدمة في المناطق المتضررة لتتبع المخالطين والعزل وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض».

وحدد فريق (MARVAC)، حتى الآن، 28 لقاحاً مرشحاً لأن يكون فعالاً ضد ماربورغ، مبرزاً أنه سيجري التركيز على 5 منها لمعرفة فعاليتها.

ويعتبر هذا الفايروس «شديد الخطورة»، ويظهر في البداية في الخفافيش، وينتشر بين المواطنين عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين أو الأسطح.

وتم التعرف على الفايروس النادر للمرة الأولى عام 1967، بعد أن أدى إلى ظهور بؤر تفشٍّ بشكل متزامن في المختبرات في ماربورغ بألمانيا وبلغراد بصربيا.