يقظة “أمن الرياض” تُطيح بـ 5 مروجين ومتعاطين

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نجحت نقاط الضبط الأمني بمنطقة الرياض في القبض على 5 متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة والأقراص الخاضعة للرقابة الطبية؛ حيث يجري استكمال الإجراءات الأمنية وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وضبطت إحدى نقاط الضبط الأمني بعد تفتيش مركبة مشتبه بها مواطناً تورط في إخفاء كمية من مادة الشبو المخدر بعدة أماكن بالمركبة، مع إجراء تجهيزات أمنية داخلها.

كما جرى القبض على مواطن بحوزته سيجارة من الحشيش المُخدر وكمية من مادة الشبو المخدر، بالإضافة إلى الإطاحة بثلاثة أشخاص لحيازتهم أقراصاً خاضعة للرقابة الطبية.