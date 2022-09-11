يقلل الوزن 6 كليوجرامات في أسبوع.. ما هو نظام رجيم GM؟

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رجيم GM هو خطة غذائية تعِد بمساعدتك على خسارة ما يصل إلى 6.8 كيلوجرام في أسبوع واحد فقط.

ما هو نظام رجيم GM؟

قيل إنه تمَّ تطوير هذا النظام الغذائي بمساعدة من وزارة الزراعة الأميركية وإدارة الغذاء والدواء، مع اختبارات مكثفة في مركز أبحاث جونز هوبكنز، لكن تبين زيف هذا الادعاء لاحقاً، ولا تزال الأصول الحقيقية للنظام الغذائي المعدّل وراثياً غير معروفة.

يتم تقسيم خطة النظام الغذائي GM إلى سبعة أيام، لكل منها قواعد صارمة حول المجموعات الغذائية التي يمكنك تناولها.

على سبيل المثال، يقتصر نظامك الغذائي في اليوم الثاني على الخضروات فقط، بينما يُطلب منك في اليوم الخامس تناول الطماطم الكاملة وأجزاء كبيرة من اللحوم.

يفترض أن يساعدك النظام الغذائي على خسارة ما يصل إلى 6.8 كيلوغرام في أسبوع واحد فقط، والتخلص من السموم والشوائب في جسمك، وتحسين عملية الهضم، فضلاً عن تعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون.

يقول أنصار هذا النظام الغذائي إنه فعّال؛ لأنَّ العديد من الأطعمة المدرجة في قائمته منخفضة السعرات الحرارية، مثل الفواكه والخضروات، ما قد يساعد على تعزيز فقدان الوزن عن طريق خلق عجز في السعرات الحرارية.

الأطعمة التي يوصي بها النظام الغذائي تحتوي أيضاً على نسبة عالية من الماء.

لهذا السبب، يدّعي المؤيدون أن النظام الغذائي المعدّل وراثياً يمكن أن يعزز فقدان الدهون، ويساعد على إزالة السموم من الجسم.

ينقسم نظام GM الغذائي إلى سبعة أيام، مع قواعد مختلفة تنطبق على كل يوم. يوصى بشرب 8-12 كوباً من الماء يومياً. يوصي النظام الغذائي بعدم ممارسة الرياضة خلال الأيام الثلاثة الأولى.

فيما يلي قائمة الطعام لكل يوم من أيام النظام الغذائي GM:

– اليوم الأول: تناول الفاكهة فقط، أي نوع باستثناء الموز. لم يتم تحديد الحد الأقصى من الفاكهة. يشجع النظام الغذائي المتابعين بشكل خاص على تناول البطيخ لزيادة فقدان الوزن.

– اليوم الثاني: تناول الخضروات النيئة أو المطبوخة فقط. لا يحدد النظام الغذائي الحد الأقصى لكمية الخضروات. حصر تناول البطاطس في وجبة الإفطار فقط.

– اليوم الثالث: تناول الفاكهة والخضروات فقط من أي نوع باستثناء الموز والبطاطس. لا يحدد النظام الغذائي الحد الأقصى.

– اليوم الرابع: لا تستهلكي سوى الموز والحليب. يمكنك تناول ما يصل إلى 6 حبات موز كبيرة أو 8 صغيرة. اشربي 3 أكواب من الحليب، ويفضّل أن يكون خالي الدسم.

– اليوم الخامس: تناول حصتين بحجم 284 غراماً من اللحم البقري أو الدجاج أو السمك. بالإضافة إلى اللحوم، يمكنك تناول 6 حبات طماطم كاملة فقط. قد يستبدل النباتيون اللحوم إما بالأرز البني أو الجبن القريش.

– اليوم السادس: تناول حصتين فقط بحجم 284 جراماً من اللحم البقري أو الدجاج أو السمك. قد تحتوي وجبات اليوم على كمية غير محددة من الخضروات، ولكن لا تحتوي على البطاطس. قد يستبدل النباتيون اللحوم إما بالأرز البني أو الجبن القريش.

– اليوم السابع: تناول الأرز البني والفواكه وعصير الفاكهة والخضروات فقط. لم يتم تحديد حد أقصى لأي من هذه الأطعمة.

وينصح باستشارة طبيب متخصص قبل تطبيق هذا النظام.