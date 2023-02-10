يقلِّل الموت المبكِّر.. متخصص يكشف أهمية تناول الفلفل الحار

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أكد بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، أهمية وجود الفلفل الحار في المأكولات، مشيرًا إلى أن له فوائد كبيرة على صحة القلب؛ لأن له علاقة بانخفاض ضغط الدم والكوليسترول، والسكر.
وأضاف خلال لقاء تليفزيوني في برنامج من السعودية، أن المؤسسات والجامعات العلمية الكبيرة، الموثقة على مستوى العالم، تؤكد أهمية تناول الفلفل الحار
#من_الشاشة | "توجد توصيات علمية تؤكد على أهمية تناول الفلفل الحار، كما يقلل نسبة الموت المبكر إلى 13%"
بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
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— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) February 9, 2023