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يقلِّل الموت المبكِّر.. متخصص يكشف أهمية تناول الفلفل الحار

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 10 فبراير 2023 - 4:05 صباحًا

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أكد بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، أهمية وجود الفلفل الحار في المأكولات، مشيرًا إلى أن له فوائد كبيرة على صحة القلب؛ لأن له علاقة بانخفاض ضغط الدم والكوليسترول، والسكر.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني في برنامج من السعودية، أن المؤسسات والجامعات العلمية الكبيرة، الموثقة على مستوى العالم، تؤكد أهمية تناول الفلفل الحار

 

 

 

 

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 10 فبراير 2023 - 4:05 صباحًا
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