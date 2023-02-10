يقلِّل الموت المبكِّر.. متخصص يكشف أهمية تناول الفلفل الحار

أكد بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، أهمية وجود الفلفل الحار في المأكولات، مشيرًا إلى أن له فوائد كبيرة على صحة القلب؛ لأن له علاقة بانخفاض ضغط الدم والكوليسترول، والسكر.