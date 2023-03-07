يقي من الشيخوخة والسرطان.. 6 فوائد صحية لعسل السدر

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يمتاز عسل السدر الذي يُعد خليطاً من سكر الفركتوز والسكروز والغلوكوز والمالتوز بلونه الأحادي القاتم، كما أنه يُستخرج من المناحل المجاورة لأشجار السدر.

“مضاد حيوي طبيعي”: يحتوي على مجموعة من الخصائص المضادة للميكروبات والفيروسات والالتهابات الفطرية، ويمكن استخدامه بشكل موضعي على الجلد أو الجروح.

“يعزز الصحة الإنجابية”: يساعد على زيادة القدرة الجنسية لدى الذكور عند خلطه مع الكمون أو وزيت الزيتون، كما يساهم في تخفيف الآلام والتقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.

“يعزز المناعة”: يُعد من أقوى المكملات الغذائية الطبيعية التي تساهم في تحفيز وتقوية الجهاز المناعي، كما يفيد بشكلٍ خاص في علاج نزلات البرد والسعال.

“يطهر الجسم”: يُفيد في تطهير المعدة وتنظيف الأمعاء من الفطريات والبكتيريا الضارة وترسبات الدهون، حيث يعمل على تقوية كرات الدم البيضاء كونه غنياً بمضادات الأكسدة.

“يقي من الشيخوخة”: تساهم مكونات عسل السدر الغنية بمضادات الأكسدة، في الحفاظ على صحة البشرة وترطيب وتطهير الجلد، حيث يخفف من ظهور التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة.