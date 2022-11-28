يمد الجسم بهرمون السعادة.. الفوائد الصحية للكاجو

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يعتبر الكاجو من المكسرات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات الصحية المفيدة للجسم؛ لأنها تساهم في إمداده بالحديد والماغنسيوم والكالسيوم اللازم له، فضلًا عن أنه يمد الجسم بهرمون السعادة.
وذكر مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، أن الكاجو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة العين والجلد والعظام والعضلات والأعصاب، كما أنه يحتوي على الفيتامينات A و B و E، كما أنه يزخر بالحديد والماغنيسيوم والكالسيوم.
وبحسب المركز، يحتوي الكاجو على الحمض الأميني «التربتوفان»، والذي يحتاجه الجسم لإفراز هرمون السعادة «السيروتونين»
ويعتبر الكاجو نوعًا من المكسرات المشهورة واللذيذة والتي تشتهر بها بشكل خاص منطقة بحر الكاريبي والبرازيل، بالإضافة إلى أنه يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو كإضافة لأطعمة وحلويات مختلفة.