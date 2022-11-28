يمد الجسم بهرمون السعادة.. الفوائد الصحية للكاجو

وذكر مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، أن الكاجو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة العين والجلد والعظام والعضلات والأعصاب، كما أنه يحتوي على الفيتامينات A و B و E، كما أنه يزخر بالحديد والماغنيسيوم والكالسيوم.