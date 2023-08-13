يمناكم للعمل التطوعي تواسي مرضى المستشفيات ببرنامج “سلوان”

المناطق-واس

أطلقت جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف “يمناكم” برنامج سلوان بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف؛بهدف توفير بيئة تفاعلية ترفيهية للمرضى في رحلة علاجهم عبر ستة مسارات للترويح عن المرضى ببرامج مختلفة إبان إقامتهم العلاجية في المستشفى.

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن خليل العلي أن برنامج سلوان تم تنفيذه عبر 16 متطوع ومتطوعة لمرضى المستشفى بمسارات الاستشفاء بالقرآن والرسم والفن التشكيلي وقراءة القصص والروايات والألعاب الورقية والإلكترونية والذهنية، وذلك عبر زيارة المتطوعين للمرضى المنومين وتنفيذ برامج ترفيهية متنوعة لمساعدة المرضى على تخطي الرحلة العلاجية.

وأضاف العلي أن البرنامج يقوم على تخصيص زيارات يومية للمرضى وإشراكهم في برامج في الرسم التشكيلي وقراءة القصص والروايات والألعاب الذهنية والإلكترونية، وتم خلال المبادرة زيارة 20 مريض عبر 30 ساعة تطوعية بمشاركة المتطوعين.

وحول ردود الفعل عن المبادرة أثنى المرضى المنومين في المستشفى بهذه المبادرة التي ساعدت في صناعة أجواء ترفيهية للمرضى ومشاركتهم في مختلف البرامج المنفذة من خلال برنامج سلوان.

وتشارك جمعية يمناكم في تنفيذ هذه المباردة مع جهود إدارة تجربة المريض في المستشفى والتي تقدم خدماتها للمرضى وتحرص على تطوير الرحلة العلاجية للمريض خلال إقامته في المستشفى.