يمنع الشيخوخة وينقص الوزن.. فوائد غير متوقعة لليقطين

كشف خبيرة تغذية أمريكية فوائد إدراج اليقطين ضمن النظام الغذائي.

وقالت خبيرة التغذية إن اليقطين يساعد على تخفيض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، ويقوي الأنسجة العضلية والعظام والأغشية المخاطية

ويعمل اليقطين على تحسين حالة القلب والأوعية الدموية، ويساعد بفعالية في إنقاص الوزن، بحسب نوفوستي.

ويساعد فيتامين С الموجود في اليقطين خلايا المناعة على التخلص من البكتيريا الضارة، بينما البوتاسيوم فينظم توازن السوائل والمعادن في خلايا الجسم، ويحافظ على مستوى طبيعي لضغط الدم.

ويعتبر اليقطين غني بالألياف الغذائية التي تجعل الشخص يشعر بالشبع خلال فترة طويلة، بالإضافة إلى أنها تخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وتحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة التي تبطئ عملية الشيخوخة، كما تحتوي على المغنيسيوم والحديد والزنك والمنغنيز.