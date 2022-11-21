ينبع تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين ، درجات الحرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة ينبع سجلت أعلى درجة حرارة عند 36 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مدينة مكة المكرمة سجلت 34 درجة مئوية ، فيما بلغت درجة الحرارة في في جدة وجازان 33 درجة مئوية ، وسجلت الوجه والقنفذة 32 درجة مئوية .

هطول الأمطار

وتوقع المركز ، أنه الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

رياح نشطة

وأوضح المركز أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد الى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

درجات الحرارة

كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: