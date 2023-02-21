ينتهي قريبًا.. وظائف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض

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تعلن الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل معلومات IP:

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي أو ما يعادله.

خبرة سنتين في مجال إدارة قواعد البيانات والمشاريع.

منسق أول لتدريب IP:

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادله.

خبرة سنوات في مجال إدارة التدريب.

رئيس قسم تجربة العملاء:

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادله.

خبرة 7 سنوات من الخبرة في مجال تجربة العملاء مع 4 سنوات على الأقل من الخبرة في منصب إداري.

عن الهيئة:

الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئة سعودية لحماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية، مقرها الرئيسي العاصمة الرياض، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وهي إحدى مبادرات وزارة التجارة ضمن برنامج التحول الوطني 2030.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).