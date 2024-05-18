ينطلق اليوم.. كل ما تريد معرفته عن النزال العالمي في عالم الملاكمة بين “تايسون فيوري وأليكساندر”

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تشهد العاصمة الرياض، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش، اليوم السبت، النزال العالمي في عالم الملاكمة بين “تايسون فيوري وأليكساندر”.

ويحتضن موسم الرياض عددا من العروض الرياضية الترفيهية غير المسبوقة والتي يترقبها الكثيرون من حول العالم، فسيحظى الفائز بنزال حلبة النار بلقب “أول بطل ملاكمة للوزن الثقيل بلا منازع” منذ 25 عامًا، ولكن هذه المرة بأربع أحزمة لأول مرة بالتاريخ.

وتعد الرياض وجهة مثالية لاستقبال أبطال الملاكمة من حول العالم للتنافس مع بعضهم والفوز بألقاب البطولات العالمية الأكثر شهرة.

كما يمثل نزال “حلبة النار” واحدة من المحطات العالمية التي يستضيفها موسم الرياض وتوفر استضافة النزالات العالمية فرصة لزوار مدينة الرياض للتفاعل مع عالم الملاكمة، ومصاحبة تجربتهم الحماسية بالاستمتاع بنزالات undercard المصاحبة للنزال الرئيسي.

ويستعرض موسم الرياض قدرته في استقبال أبطال العالم للملاكمة تايسون فيوري، وإلكسندر أوزيك، ليتواجهون في نزال يترقبه الملايين من حول العالم.

الجائزة الكبرى

وسيحصل الفائز في النزال على 4 أحزمة في معركة توحيد الألقاب لأهم المنظمات العالمية في عالم الملاكمة وهي الجمعية العالمية للملاكمة (WBA)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، والإتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO).

الحضور والمشاهدة

وقد أتاح موسم الرياض تذاكر الحضور عبر منصة webook، كما أتاح فرصة مشاهدة النزال عبر منصتي webook و STC TV عن طريق اشتراك خاص بالنزال مقابل 77.99 ريال.

عن الملاكمين

ويقام النزال العالمي في عالم الملاكمة بين “تايسون فيوري وأليكساندر”، والأول بريطاني الجنسية، وهو بطل العالم للوزن الثقيل لمنظمة WBC، ويبلغ من العمر 35 عاما.

أما بشأن سجله الإحترافي فقد حقق 34 فوزا 24 منها بالضربة القاضية وتعادل واحد بلا هزيمة.

وعن أوليكساندر أوسيك، فهو أوكراني الجنسية، وبطل العالم للوزن الثقيل لمنظمات WBA, WBO, IBF) ) كما أنه بطل العالم بلا منازع لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل) ، وأيضا بطل كأس محمد علي لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل).

وحقق الميدالية الذهبية في ملاكمة الوزن الثقيل في أولمبياد لندن 2012، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وقد حقق 21 فوزا، 14 منها بالضربة القاضية.

وتأتي أهمية النزال بكونه الأول من نوعه ويعد من أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة حيث يتنافس أبطال الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أوليكساندر أوسيك على أربعة أحزمة عالمية، حيث لم يهزم البطلان في أي نزال مسبقاً.