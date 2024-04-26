ينطلق غدا ويستمر لثلاثة أيام.. أكثر من 38 دولة تشارك في معرض مصاحب لفعاليات مؤتمر تعزيز قيم التعايش السلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تنطلق يوم غدٍ السبت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فعاليات المؤتمر الدولي لدور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي والذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 18 إلى 20 شوال 1445 هـ الموافق من 27 إلى 29 أبريل 2024.

وتشهد فعاليات المؤتمر إقامة المعرض المصاحب والذي يجسد مبدأ للتعايش السلمي بين الشعوب ويشارك فيه أكثر من 38 دولة تستعرض الثقافات والحضارات في تلك الدول يقدمها الطلاب الدوليين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، وتأتي هذه المشاركة من اهتمام الجامعة بالطلاب الدوليين وتوفير بيئة تعليمية وثقافية مشجعة لهم، من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والاجتماعية؛ لتعزيز التفاعل والتعايش الثقافي بين الطلاب، والدعوة إلى التسامح والتآخي بينهم، وذلك من عناية الجامعة بقيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع الجامعي،

ويضم المعرض المصاحب الذي سيتم افتتاحه ضمن أعمال المؤتمر أبرز التجارب الدولية في العمل على البرامج الصفية واللاصفية التي تعزز قيم الانتماء والتعايش السلمي، وأبرز المشروعات التي تم تنفيذها والدروس المستفادة منها لتقديمها للزوار من خلال العروض الحية المرئية والتفاعلية والمطبوعات والنشرات وعرض نتائج تطبيق البرامج والأنشطة التي تعزز قيم التسامح والمواطنة الصالحة.

ويعدُ المعرض فرصة محورية لتلاقي عدد كبير من المسؤولين وأصحاب القرار والخبراء والأكاديميين لاستعراض التجارب المختلفة في مختلف المجالات.