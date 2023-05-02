“يوروبول”: توقيف 288 شخصا في عملية دولية ضد أنشطة على الإنترنت المظلم

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أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) عن عملية دولية أدت إلى إغلاق موقع إلكتروني بارز على شبكة “الإنترنت المظلم” وتوقيف 288 متهما ومصادرة أكثر من 50 مليون يورو.

وفي بيان لها، أوضحت الوكالة أن العملية المشتركة التي أطلق عليها اسم “سبيكتور” وشاركت فيها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والبريطانية والبرازيلية والأوروبية، أسفرت عن مصادرة نحو طن من المخدرات و117 قطعة سلاح ناري.

وتابع البيان: “في عملية نسقتها يوروبول وشاركت فيها تسع دول، ضبطت سلطات إنفاذ القانون موقع الإنترنت المظلم غير القانوني مونوبولي ماركت وأوقفت 288 مشتبها في تورطهم في شراء أو بيع مخدّرات على الويب المظلم”، مشيرا إلى أنه “تم اعتبار عدد من هؤلاء المشتبه بهم أهدافا عالية القيمة”.

وأكدت “يوروبول” أنها “كانت تجمع معلومات استخبارية بناء على أدلة قدمتها السلطات الألمانية”، لافتة إلى أن “المعلومات عن الأهداف التي جاءت من خلال مطابقة وتحليل البيانات والأدلة التي جُمعت كانت بمثابة أساس لمئات التحقيقات الوطنية”.

وأردفت: “نتيجة لذلك، تم توقيف 288 بائعا ومشتريا شاركوا في عشرات الآلاف من عمليات بيع البضائع غير المشروعة في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل”، حيث حصل أكبر عدد من التوقيفات في الولايات المتحدة بواقع 153 توقيفا، وفي بريطانيا 55، وألمانيا 52، وهولندا 10.

وذكرت أن الشرطة صادرت 50.8 مليون يورو (53.4 مليون دولار) نقدا وفي شكل عملات مشفرة وصادرت 850 كيلوغراما من المخدرات تتكون غالبيتها من الأمفيتامينات، كما ضبطت الشرطة 43 كيلوغراما من الكوكايين و43 كيلوغراما من عقار “إم دي إم إيه” وأكثر من 10 كيلوغرامات من عقار “إل إس دي” وحبوب “إكستاسي”.

وأوضحت مديرة “يوروبول” كاترين ديبول قائلة: “تحالفنا كسلطات لإنفاذ القانون عبر ثلاث قارات يثبت أننا أكثر فعالية عندما نعمل معا”، متابعة: “هذه العملية تبعث رسالة قوية إلى المجرمين على شبكة الإنترنت المظلم مفادها أنّ قوات إنفاذ القانون الدولية لديها الوسائل والقدرة على تحديد هويتكم ومحاسبتكم على أنشطتكم غير القانونية”.

من جهتها، أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن العديد من المشتبه بهم تمت إدانتهم أو تتم محاكمتهم في أعقاب عملية “سبيكتور” التي وصفتها بأنها “أكبر عملية دولية ضد الاتجار في الفنتانيل والمواد الأفيونية عبر الويب المظلم”، موضحة أن من بينهم رجل من فلوريدا حكم عليه بالسجن 16 عاما في كانون ديسمبر بتهمة حيازة مخدرات وتوزيعها.

وقال قائد شرطة مكافحة الجرائم المعلوماتية الهولندية نان فان دي كويفرينغ في بيان: “قد يتخيل المجرمون أنفسهم مجهولين على شبكة الإنترنت المظلم، لكنهم ليسوا كذلك”، مضيفا: “إثر هذه العملية، نشرنا قائمة على شبكة الإنترنت المظلم تحتوي على جميع الأسماء المستعارة للباعة الموقوفين..المشترون يعرفون بهذه الطريقة أنهم لا يمكنهم أن يثقوا في الأفراد المدرجين في القائمة”.