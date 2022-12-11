يوسف النصيري يهدد رقم سامي الجابر وسالم الدوسري بكأس العالم

قاد يوسف النصيري منتخب المغرب للتأهل للدور نصف نهائي من بطولة كأس العالم، بعد تسجيله هدف أسود الأطلس الوحيد في مرمى البرتغال في الدور ثمن نهائي ببطولة كأس العالم، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت على ملعب الثمامة.

وتأهل أسود الأطلس للدور نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية التي تتأهل للمربع الذهبي بكأس العالم.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم، يوم الأربعاء المقبل على ملعب البيت في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح يوسف النصيري في تسجيل ثلاث أهداف مع المغرب بنهائيات كأس العالم، ليعادل رقم ثنائي المنتخب السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري، والتونسي وهبي الخرزي، برصيد 3 أهداف كل منهم، وفي حالة تسجيل النصيري أي هدف في مع المغرب في مبارياتها المقبلة سيصبح الهداف التاريخي للعرب بكأس العالم.

تاريخ المواجهات بين المغرب وفرنسا قبل موقعتهما بنصف نهائي كأس العالم