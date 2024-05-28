يوفنتوس يتقدم على ليفربول في سباق التعاقد مع نجم أتالانتا

المناطق_متابعات

يحاول يوفنتوس الإيطالي حسم التعاقد مع لاعب وسط أتالانتا تيون كوبمينرس بأقصى سرعة في ظل اهتمام ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب.

ذكرت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، يوم الثلاثاء، أن المدير الرياضي ليوفنتوس كريستيانو جيونتولي أرسل بالفعل عرضاً رسمياً لأتالانتا لضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين إضافية.

وأكدت الصحيفة أن العرض الأول من يوفنتوس سيكون مصيره الرفض لأن إدارة أتالانتا متمسكة بالحصول على 60 مليون يورو مقابل بيع صاحب الـ26 عاماً.

وأضافت أن جيونتولي يفكّر أن يتضمن العرض الثاني انتقال اللاعب الشاب ديان هويسين، وتقدر قيمته بـ10 ملايين يورو، إلى أتالانتا، دون أي زيادة في المبلغ المعروض.

قدّم كوبمينرس أداءً مميزاً مع أتالانتا الموسم المنقضي مساهماً في تتويج الفريق بالدوري الأوروبي، واحتلال المركز الرابع في الدوري المحلي.

سجل لاعب الوسط الهولندي الدولي 15 هدفاً وصنع 7 أهداف خلال 50 مباراة خاضها في مختلف المسابقات خلال موسم 2023-2024.