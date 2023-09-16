يوفنتوس يفوز على لاتسيو ويتصدر الدوري الإيطالي «مؤقتاً»

المناطق_د ب أ

اعتلى فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، وذلك عقب فوزه على ضيفه لاتسيو 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من المسابقة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة العاشرة وفيدريكو كييزا في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني ، تمكن فريق لاتسيو من تقليص الفارق بهدف سجله لويس ألبيرتو في الدقيقة 64 ،غير أن يوفنتوس سجل الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق عن طريق دوسان فلاهوفيتش.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد لاتسيو عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وبهذا الفوز حافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم محققا انتصاره الثالث هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراة.

في المقابل، تلقى لاتسيو هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة وحيدة.