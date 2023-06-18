“يوليو”.. موعد العالم مع “ماكلمور وإماجن دراجونز بـ”الرياض”

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يتأهب النجم الأمريكي “ماكلمور” الحائز على 4 جوائز Grammy، وصاحب الأداء الحماسي على خشبة المسرح والأسلوب الفني الفريد من نوعه الذي يمزج بين الراب والبوب والهيب هوب، للظهور أمام الجماهير السعودية للمرة الأولى، وذلك في 14 يوليو.

وسيكون عشاق ومحبو “إماجن دراجونز” إحدى أبرز الفرق الموسيقية في العالم على موعد مع فرقتهم المفضلة بتاريخ 28 يوليو.

وأماط “الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية” الجهة المنظمة لموسم “الجيمرز – أرض الأبطال”، والذي يعد أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، عن أسماء نجوم الفن العالميين المشاركين، في حفلات شهر يوليو، وعلى رأسهم “ماكلمور” و”إماجن دراجونز”.

ومن المقرر أن تقام الحفلات الموسيقية أسبوعياً، على مسرح محمد عبده ضمن “موسم الجيمرز – أرض الأبطال” بحضور نخبة نجوم الفن العربي والدولي، خلال 8 أسابيع، ابتداءً من 6 يوليو، وذلك على أرض بوليفارد “رياض سيتي”.

ويعود موسم الجيمرز هذا العام تحت شعار “أرض الأبطال” وسيقدم للجماهير تجربة استثنائية تمزج بين “الرياضة، والترفيه، والتعليم”، من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية، في أشهر الألعاب الإلكترونية، بمشاركة نخبة اللاعبين وبمجموع جوائز يبلغ 45 مليون دولار.

وستجذب العاصمة الرياض أنظار العالم، من خلال حفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وأنشطة وفعاليات متنوعة في منطقة التجارب الترفيهية والتي تناسب جميع الفئات العمرية.

في هذا الوقت، أبدى أحمد البشري، نائب الرئيس التنفيذي في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، سعادته بالإعلان عن قائمة الأسماء العالمية المشاركة في الحفلات الموسيقية لشهر يوليو، ضمن النسخة الثانية من موسم الجيمرز، معتبراً التجربة التي تقدمها هذه الحفلات للجماهير في السعودية، وحول العالم، مذهلة، ورابطاً قوياً بين مجالي الموسيقى، والألعاب والرياضات الإلكترونية.

وأكد البشري أن عشاق ومحبي الموسيقى على موعد مع أمسيات مميزة خلال الحدث العالمي ستمنحهم لحظات خاصة ومميزة.