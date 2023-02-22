يوم التأسيس.. الاحتفالات الوطنية ترسّخ مكانة الأزياء الشعبية التقليدية في ذاكرة الأطفال

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تشكل الاحتفالات الوطنية فرصة لترسّيخ مكانة الأزياء الشعبية التقليدية التي باتت مهددة بالاندثار في ذاكرة الأطفال، من خلال اقتنائها، ولبسها، ومزجها بالعصر الحديث، والتي تعـد من أهم الموروثات الشعبية الثقافية التي ميزت سكان المملكة قديماً.

ويزيد الإقبال على تلك الملبوسات التقليدية، التي يتم عرضها في الأسواق بجميع مناطق المملكة، خاصة في الاحتفالات الوطنية كاليوم الوطني ويوم التأسيس، وتختلف تصاميمها المتنوعة، وطرق صناعتها وحياكتها باختلاف مناطقهم لتواكب وتلائم الطقس والمناخ والظروف البيئية المحيطة بهم.

وواكبت “واس” في لقطات فوتوغرافية رصدتها وسط أجواء من الفرح والبهجة على محيا الأطفال، مع اختلاف ملابسهم التي تمثل ماضي آبائهم وأجدادهم، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، وذلك في البلدة القديمة بمحافظة العلا.