يوم التأسيس.. الواجهة البحرية بالخُبر تستقبل زائريها بالعرضة السعودية

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شهدت الواجهة البحرية بمحافظة الخُبر، فعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس، حيث استقبلت الواجهة زائريها بالعرضة السعودية.

وقدّمت الفرق الشعبية ضمن الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام على مستوى المنطقة الشرقية، نماذج من الفن الشعبي الذي اشتهرت به المنطقة وسط أجواء من الفرح والابتهاج، من الأهالي مرتدين الأزياء التراثية والتقليدية.

كما تضمنت الفعاليات إقامة عرض بحري لسفينة الإنقاذ التابعة لحرس الحدود، إلى جانب مسيرة الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات يوم التأسيس، بما تحمله من مشاعر وطنية جياشة وعمق وطني راسخ.

