يونايتد يفتح باب الرحيل أمام رونالدو.. وناد إيطالي يفاوض اللاعب

لا يمانع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

وسبق أن لعب رونالدو 3 مواسم بقميص يوفنتوس في إيطاليا، من 2018 وحتى 2021.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن نابولي مهتم بضم رونالدو خلال الموسم الحالي، كما أن اللاعب يرحب بالعودة إلى الكالتشيو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رونالدو مستعد أيضا لخفض راتبه للرحيل عن مانشستر يونايتد.

واستبعد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، الدون من تشكيلة الفريق لمواجهة تشيلسي الأخيرة، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك بعد أن رفض كريستيانو أن يلعب بديلا ضد توتنهام، وغادر أولد ترافورد مبكرا، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد (2-0).

وتزعم العديد من التقارير بأن إدارة مانشستر يونايتد تريد التخلص من رونالدو في كانون الثاني المقبل، كما أن اللاعب يبحث عن ناد جديد بعد توتر علاقته بتين هاج.