“يونيسيف”: توقف مولدات الأوكسجين في مستشفى “شهداء الأقصى” يهدد حياة 20 مولودا

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نيويورك 24-5-2024 وفا- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، من توقف مولدات الأوكسجين في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بسبب نقص إمدادات الوقود، ما يهدد حياة أكثر من 20 رضيعا.

وشددت “يونيسف” في منشور على حسابها في “إكس” اليوم الجمعة، على أن “إمدادات الوقود إلى غزة لا تزال منخفضة للغاية. ودون استمرار توريد الوقود إلى مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح، ستتوقف مولدات الأوكسجين، ما يعرض حياة 20 مولودا جديدا للخطر”.

وأضافت: “لا ينبغي لأي طفل أن يتحمل هذا. غزة تحتاج إلى مزيد من الوقود الآن، وإلى ممرات آمنة للعاملين في المجال الإنساني”.