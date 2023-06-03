“يويفا” يوجه تهمة سوء السلوك لجوزيه مورينيو

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وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تهمة سوء السلوك للمدير الفني لفريق روما، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبعد نهاية مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيليه وروما، اعترض مورينيو بشكل كبير على قرارات الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور الذي أدار اللقاء الذي فاز به الفريق الإسباني.

وذكر “يويفا” عبر موقع الرسمي أن جوزيه مورينيو يواجه اتهاماً باستخدام لغة مسيئة ضد حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي، بعد تصوير المدرب البرتغالي وهو يصرخ باتجاه طاقم التحكيم عقب خسارة روما أمام إشبيلية.

وخرج مدرب روما بعد خسارة نهائي الدوري الأوربي ليعلق قائلا: “كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا. كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت”.